Ekim ayı emekli ve memur enflasyon farkı açıklandı! Son üç aylık enflasyon! İşte, enflasyon farkı

Ekim ayı emekli ve memur enflasyon farkı açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türkiye, TÜİK'in açıklayacağı ekim ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. 2020 Kasım enflasyon oranı da bu kapsamda araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin gözü enflasyon oranlarında... Ekim ayı emekli ve memur enflasyon farkı açıklandı mı? Son üç aylık enflasyon rakamları, 2020 Kasım enflasyon oranı ne oldu? İşte, enflasyon farkı!

EKİM AYI EMEKLİ VE MEMUR ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış gerçekleşti.

YILLIK TÜFE'YE GÖRE DEĞİŞİM

Yıllık en düşük artış %5,29 ile haber leşme grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %7,88 ile alkollü içecekler ve tütün, %8,08 ile giyim ve ayakkabı ve %13,12 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %27,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %25,23 ile lokanta ve oteller ve %23,03 ile ev eşyası oldu.

2020 KASIM ENFLASYON ORANI

2020 yılı Kasım ayında TÜFE yüzde 2,30 artmıştır. Kasım ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 14,03 düzeyinde gerçekleşmiştir.

İŞTE GEÇEN AYKİ FARKLAR

Memurlar temmuz ayında maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı aldılar. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Temmuz 2021 enflasyonu yüzde 1.80 arttı, Ağustos ayı enflasyonu da yüzde 1.12 arttı, Eylül ayında da enflasyon yüzde 1.25 arttı. İlk üç aylık verilere göre enflasyon rakamları yüzde 4.17 oldu. Artış sonucu memur ve emekliler için enflasyon farkı zammı da yüzde 1.17 olarak gerçekleşti.

AYLIK TÜFE'YE GÖRE DEĞİŞİM

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ekim ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,17 ile eğitim, %0,51 ile eğlence ve kültür ile haber leşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %7,56 ile giyim ve ayakkabı, %5,97 ile alkollü içecekler ve tütün ve %2,43 ile ulaştırma oldu.

Ekim 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 46 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 38 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 331 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %18,50 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,25 artış gerçekleşti.

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