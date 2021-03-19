Ekili alanlara kontrol
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Ekili alanlara kontrol

19.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:07
Ekili alanlara kontrol

Kütahya'nın Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ekili alanlarda buğday zararlısı kurt kontrolleri yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ekili alanlarda buğday zararlısı kurt kontrolleri yapıldığı bildirildi.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ziraat Mühendislerimiz tarafından tarım alanlarında hastalık ve zararlıları kontrol altına alabilmek ve erken müdahale etmek amacıyla buğday ve arpa ekili olan tarım alanlarında arazi kontrolü yapılmıştır. Zararlı böcek kontrolleri titizlikle devam edecektir. Amacımız üreticimizin en iyi verimi alabilmesini sağlamaktır. Kütahya'nın önemli hububat yetiştirme merkezlerinden olan Çavdarhisar ilçemizde, üretimin her aşamasında çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Ekili alanlara kontrol
Ekili alanlara kontrol
Ekili alanlara kontrol

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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