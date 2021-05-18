Ekicioğlu'ndan AK Parti'nin iddialarına cevap

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nın Kırşehir Belediyesi'nin usule aykırı işten çıkarttığı personellerle ilgili açıklamasına Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu cevap verdi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nın Kırşehir Belediyesi'nin usule aykırı işten çıkarttığı personellerle ilgili açıklamasına Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu cevap verdi. Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, açıklamasında; "Siyaset zemini oldukça kaygandır. Mahkeme kararına istinaden sözleşmeler imzalandıktan sonra sözleşmeli personellerden istenilen programcı kadrosuna dahil belgelerin olmaması ve yasal olarak işe alınma açısından gerekli niteliklerin tam olarak taşınmaması durumunun tespit edilmesi sonrası sözleşmeler feshedilmiştir" dedi.

Belediye tarafından istenilen evrakların sağlanamaması ile sözleşmeli personelin işine başlamasının da hukuki olmadığını aktaran belediye başkanı Ekicioğlu, "İşe geldiğimizden bu yana en çok önem verdiğimiz konuların başında liyakat meselesi gelmektedir. Liyakati önemsediğini aktaran il başkanı kendi dönemlerinde belediyeye işe alımı gerçekleştirilen 990 kişinin hangi liyakat ve beceri esasları ile işe alımlarının gerçekleştirildiğini ve neden aynı aileden 4-5 kişinin işe alındığını vicdanına sığınıp sormuş mudur? Sayın il başkanı belediye işçilerinin maaşlarına yaptığımız zamlar sizlerin döneminde banka promosyonu ücretlerinin işçilere 600 lira memura ise 2 bin 200 lira belirlenmiş olmasına rağmen bu dönem ayrım gözetmeksizin bütün çalışanlarımıza 3 bin 760 lira olarak belirlenmesi garibanın ekmeği ile oynamadığımızın göstergesi değil midir? Mahkeme kararına rağmen işten çıkarmaların gerçek dışı biçimde beyan eden ve bunun sosyal belediyeciliğe sığmadığını söyleyen il başkanı Cumhur ittifakı belediyelerinde yaşanan işten çıkarmalar ile ilgili aynı hassasiyetti göstermiş midir? Görevimizi en iyi şekilde yapma gayreti içerisindeyiz" diye cevap verdi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nın videosu

AK Parti İl Başkanlığı tarafından servis edilen görüntü de, İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'na "Garibanın ekmeği ile oynamayın. Taahhütleriniz ile yaptıklarınız birbirini tutmuyor. Seçim meydanlarında kimseyi işinden etmeyeceğiz diye söz verdiniz. Mahkeme kararına rağmen hayır mübarek bayram öncesi işlerine dönen personelleri işten çıkarmak hangi sosyal belediyeciliğe sığmaktadır?" diye sormuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı