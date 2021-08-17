Ekicioğlu: "Afet durumlarında yaralar birlikte sarılmalı"
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Ekicioğlu: "Afet durumlarında yaralar birlikte sarılmalı"

Ekicioğlu: 'Afet durumlarında yaralar birlikte sarılmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kırşehir Belediyesi tarafından hazırlanan afet yardım tırı, Sinop bölgesinde selden etkilenen vatandaşlar için yola çıktı.

Kırşehir Belediyesi tarafından hazırlanan afet yardım tırı, Sinop bölgesinde selden etkilenen vatandaşlar için yola çıktı.

Sel felaketinden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlanan ve içerisinde su, kuru gıda ve ilaç malzemeleri bulunan yardım tırı Neşet Ertaş Kültür ve sanat Merkezi deposundan yüklenerek afet bölgesine hareket etti.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet dileyerek, geride kalan vatandaşlarımıza da acil şifa ve sabır diledi. Ekicioğlu: "Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimizle destek vermiştik. Ülkemizin neresinde yaşanırsa yaşansın tüm acılarımız ortaktır. Bu kapsamda Sinop'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgede yardım ihtiyacının artmasından dolayı, selden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırladığımız ve içerisinde su, gıda ve ilaç malzemeleri bulunan yardım tırımız yola çıktı" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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