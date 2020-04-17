Ekici Peynir'den müşterilerine destek Türkiye'nin en büyük bin şirketi arasında yer alan Ekici Peyniri, koronavirüs salgını nedeniyle satışları duran ev dışı tüketim alanındaki müşterilerine verdiği 2 milyon TL değerindeki ürünleri geri alarak destek olmaya çalışıyor.

Türkiye'nin en büyük bin şirketi arasında yer alan Ekici Peyniri, koronavirüs salgını nedeniyle satışları duran ev dışı tüketim alanındaki müşterilerine verdiği 2 milyon TL değerindeki ürünleri geri alarak destek olmaya çalışıyor. Kaynak: Dunya.com