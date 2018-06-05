Ekibini Türkiye'ye Gönderen Shakira, Kapalıçarşı'dan 75 Bin TL'lik Alışveriş Yaptırdı

Ekibini Türkiye'ye Gönderen Shakira, Kapalıçarşı'dan 75 Bin TL'lik Alışveriş Yaptırdı

11 Temmuz'da Türkiye'de konser vermeye hazırlanan dünyaca ünlü star Shakira, ekibini Türkiye'ye göndererek Kapalıçarşı'dan 75 bin TL değerinde oryantel kıyafet, iki halı ve çeşitli baharatlar aldırdı.

12 Grammy ödülü sahibi, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 11 Temmuz akşamı İstanbul'da vereceği konser için hazırlıklara başladı. Kolombiyalı sanatçının dünya turnesinin Türkiye ayağı öncesi ekibini İstanbul'a yollayarak, Kapalıçarşı'dan yaklaşık 75 bin TL'lik alışveriş yaptı.

KENDİSİNDEN ÖNCE EKİBİ GELDİ

Yanında çalışan üç elemanını Türkiye'ye gönderen Shakira, sahnesinde kullanmak için, özel olarak oryantal kıyafeti yaptırdı. Ekip, ayrıca sanatçıya İspanya'da bulunan evi için iki halı ve çeşitli baharatlar aldı.

11 YIL SONRA TÜRK HAYRANLARIYLA BULUŞACAK

Shakira 'El Dorado' turnesi kapsamında 11 yıl sonra Türk hayranlarıyla buluşacak.

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YORUMLAR (4)

  • KIZILCAHAMAMLI CİN ALİ KOCA REİS:
    tabi ya keklikleri yolmak ,için sabırsızsı biliyoruz bizde çok salak var şöhretlere tapan kulu tövbe haşa ALLAH ın c.c. sıfatlarını özeliklerini var sayarak çok kafir var sashte peygamber var menfaatleri için hadis bile geldi derler farz derler neler neler hırsızları talancıları rüşvetcileri baş köşeye oturturlar namusluları isre yerden yere vururlar dürüst oldukları için TÜRKİYE böyle bir yurt oldu kula puta tapan çok lafa gelince MÜSLÜMANNIM derler s,iyonistlerle emperyalistlerle hertürl
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  • HEDİYE:
    11 temmuza kadar akp gideceğinden gayet güzel bir konser olur yoksa 15 yıldır yaptıkları gibi bu kadın açık saçık günah konser zaten günah hele gençler gelirse zehirlenmiş bunlar sözde dindarlık özde cepleri nasıl dolacak muhabbetleri
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    HKN: ne alakası var:. akp sizin gibi kapalı inançlı insanları yobaz olarak görüp dışlamıyor. Her kesime eşit davranıyor. . bu da sizin zorunuza gidiyor. .
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