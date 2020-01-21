Ekholm: 5G teknolojilerinde Ericsson Huawei'in önünde

21.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:45

İsveçli telekomünikasyon şirketi Ericsson'ın CEO'su Borje Ekholm, 5G ağı teknolojilerine öncülük eden şirketin, Çinli teknoloji şirketi Huawei değil, Ericsson olduğunu söyledi.

Ekholm, bugün İsviçre'nin Davos kentinde başlayan Dünya Ekonomik Forumu'nda CNBC'ye yaptığı açıklamada "Önümüzde kimseyi görmüyorken geride kaldığımız söylemeyi zor buluyorum" dedi.

Ekholm, Huawei'yi sarmalayan jeopolitik gerilimlerin "piyasada oluşturduğu belirsizliğe rağmen", "işlerin Ericsson için kolay olduğunu söylemenin" yanlış olduğunu belirtti ve Kuzey Amerika ile Avrupa'da kullanılan ilk ekipmanların Ericsson'a ait olduğunu hatırlattı.

Bazı Avrupa ülkeleri, ABD'den gelen Huawei yasağı ve şirkete yönelik uyarılar sebebiyle Huawei'yi 5G ağ tedarikçileri olarak seçip seçmemeyi değerlendiriyor.

Kaynak: DHA