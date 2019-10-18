Eker Süt Ürünleri'ne sürdürülebilir iş ödülü

18.10.2019 14:17

Türkiye'yi 42 yıldır lezzet ve tazelik ile buluşturan Eker'in hayata geçirdiği 'Otizmli Bireyler Eker'le iş Gücünde' sosyal sorumluluk projesi, Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde 'Çeşitlilik ve Kapsayıcılık' kategorisinde birincilik ödülü kazandı.



Sürdürülebilir iş modellerine geçişi hızlandıracak projelerin rol model olmasını sağlayarak, iş dünyasında değişimi teşvik etmek amacıyla yapılan Sürdürülebilir İş Ödülleri bu yıl da sahiplerini bulurken, Eker yarışmada ödüle layık görüldü. Tohum Otizm Vakfı'nın desteğiyle sürdürdüğü istihdam projesi, 'Çeşitlilik ve Kapsayıcılık' kategorisinde birincilik ödülü kazandı.



Proje, otizmli bireylerin topluma kazandırılması ve ailelerin geleceğe yönelik kaygılarının giderilmesine ön ayak olmak adına Tohum Otizm Vakfı'nın destekleriyle hayata geçirildi. Proje, otizmli yetişkinlerin bir fabrika ortamında uygun koşullar sağlandığında ve doğru yöntemlerle eğitimleri tamamlandığında iş ve yaşam koçlarının desteği ile çalışabileceklerini göstermeyi amaçlıyor. Oluşturulan iş modelinde projenin ana yürütücüsü olarak uzman psikolog olan bir süpervizör ve otizmli bireylere hem iş hem de sosyal alanlarda koçluk yapması için iş koçları istihdam ediliyor. Her iki otizmli birey için bir iş koçu çalıştırılıyor. Şu anda 5 otizmli birey fabrikada istihdam ediliyor. Her dönem otizmli bireyleri projeye dahil ederek, istihdam edilen kişi sayısını 12'ye çıkarmayı hedefliyor. Bu iş modeli ile hayata gerçek anlamda kazandırılan bireyler kendi başlarına hayatlarını devam ettirebilme, düzenli gelir elde etme ve sosyal hayata karışabilme imkanına sahip oluyor. Bu model örnek bir model olarak kurgulandı ve her sektörden kurumun rahatlıkla kendi iş dünyasına uyarlayabileceği şekilde tasarlandı. Projenin, hem kamu hem de özel sektör ile paylaşılarak sadece kurum içi değil tüm sektörler için sürdürülebilir bir iş modeli haline dönüştürülmesi hedefleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA