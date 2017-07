Eker: "Ne PKK Ne de Başka Bir Terör Örgütü Asla Bizi Yıldıramaz, Sindiremez, Korkutamaz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın evinin önünde uğradığı silahlı saldırı olayına ilişkin, "Lice İlçe Başkan Yardımcımız, kıymetli dava arkadaşımız, vatansever ve kardeşlik duygusu yüksek, insanlık duygusuyla hareket eden, ablasının tarifiyle 'gönlü geniş ve yiğit' bir arkadaşımızı kaybetmenin elemi ve üzüntüsü içerisindeyiz. Orhan şehittir. Kalleşçe katledilmiştir." dedi.



Soylu, Lice ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Mercan'ın mezarını ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, güçlü bir insanı, yiğit bir vatan evladını kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile sabah konuştuğunu, onların da üzüntü içerisinde olduğunu ifade eden Soylu, onlarla konuştuktan sonra Lice'ye geldiğini belirtti.



Mercan'ın eşi, çocukları ve ailesinin acısını bir nebze de olsa hafifletmek adına Lice'de olduğunu dile getiren Soylu, bugün derin bir üzüntü içerisinde olduklarını aktardı.



Bakan Soylu, şöyle konuştu:



"Lice İlçe Başkan Yardımcımız, kıymetli dava arkadaşımız, vatansever ve kardeşlik duygusu yüksek, insanlık duygusuyla hareket eden, ablasının tarifiyle 'gönlü geniş ve yiğit' bir arkadaşımızı kaybetmenin elemi ve üzüntüsü içerisindeyiz. Orhan şehittir. Kalleşçe katledilmiştir. 4 evladı, eşi ve ailesi milletimize emanettir. Orhan'ı anlatanlar, tanıyanlar ve sevenler gönüllerinde, kalplerinde yaşatacaklar, buna inanıyoruz. Bizim inancımız şehitlerin yaşadıklarına aittir. Onların diri olduğuna ve yanımızda olduğuna ait bir inancın sahipleriyiz. Şehittir. Güvenlik kuvvetlerimiz büyük bir mücadele veriyorlar bu toprakların huzura erebilmesi ve bu toprakların teröristlerden arındırılabilmesi için."



"Kardeşlerimizin kanı yerde kalmayacak"



On binlerce vatan evladının teröristlerin peşinde olduğunu vurgulayan Soylu, dün Kilis'in sınırına saldırmak isteyen 7 terörist, Herekol Dağı bölgesinde yaklaşık 9 terörist, bugün ise Bingöl'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.



Terörle mücadelenin ciddi bir ivmeyle devam edeceğine dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:



"Terör örgütlerinin, arkalarındakilerin ortaya koymuş olduğu anlayış bu millete teslim olana kadar bitmeyecektir. Dün gece bu bölgenin sözde sorumlularından birisi güvenlik kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Uzun zamandan beri peşinde olduğumuz birisidir. Dün ve bugün Diyarbakır'da yaklaşık 4 terörist etkisiz hale getirildi. Burada muradımız şu, dağın en tepesinde olsalar da şehrin içerisinde olsalar da kırsalda ve köyde bulunsalar da bu kardeşlerimizin kanı yerde kalmayacak. Güvenlik kuvvetlerimizin, şehit olanlarımızın, gazi olanlarımızın kanı yerde kalmayacak. Buna ait kararlarımız net ve açıktır. Bu kalleşlikler, yani sivil halka, masum insana sadece elindeki tek gücü siyaseten sürdüreceği sözü olanlara arkadan kalleşçe yapılan saldırılar elbette ki ne siyaset gücümüzü azaltacaktır ne bu konudaki kararlılığımızı etkileyecektir ne de terörü bitirme konusundaki irademize herhangi bir ket vuracaktır."



"İki kişi net olarak olayın içerisinde"



Mercan'ın daha yapacağı çok işlerinin olduğunu belirten Soylu, Mercan'ın arkadaşları ve evlatlarının o bayrağı teslim aldıklarını dile getirdi.



İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Olay anı itibariyle 19 kişi gözaltına alındı. Soruşturma genişletilerek devam edecek. İnşallah bu katilleri en kısa süre içerisinde bulup adalete teslim edeceğiz. İki kişi net olarak olayın içerisinde. Şu anda güvenlik güçlerimizin elinde. Biz ne kadar olduğunu biliyoruz, soruşturmanın selameti açısından arkadaşlarımız daha rahat çalışabilme imkanına sahip olsun."



"Mücadele etmeye devam edeceğiz"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ise PKK terör örgütünü ve eylemi gerçekleştirenleri lanetlediğini söyledi.



PKK terör örgütünün AK Partilileri öteden beri tehdit ettiğini ifade eden Eker, şöyle konuştu:



"Bu bizim ilk şehidimiz değil ama geçen sene AK Parti Dicle İlçe Başkanımız yine menfur bir saldırıyla PKK terör örgütü mensuplarınca katledilmişti. Fakat biz AK Parti teşkilatları olarak milletimizin birlik ve beraberliği, ülkemizin bütünlüğü, sahip olduğumuz değerler için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ne PKK ne de başka bir terör örgütü asla bizi yıldıramaz, sindiremez, korkutamaz. Biz değerlerimiz ve milletimiz için AK Parti camiasının bütün fertleri bu uğurda her türlü fedakarlığı yapmaya, canımızı da vermeye hazırız. Yerin üstünde değerlerimizi çiğnenmiş olarak görmektense yerin altında şerefli bir şekilde şehit olmayı tercih ederiz. Kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum."