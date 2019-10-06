06.10.2019 17:30

Eker I Run 2019 Koşusu, Bursa'da yapıldı.

Eker firması tarafından "Sağlıklı Yaşam İçin Koş" sloganıyla düzenlenen ve 2 bin 500'ü aşkın sporcunun katıldığı koşu Uludağ'ın bin 810'luk rakımında 42K Maratonu ile başladı.

Sporcular "15K", "5K", "Özel Sporcular Koşusu" ve "Paten Yarışı" kategorilerinde organizasyona katıldı. 6-12 yaş grubu çocuklar da "Minik Adımlar" koşusunda ter döktü.

Merkez Nilüfer ilçesindeki Eker Meydanı'nda son bulan yarışlarda, 42K Maratonu'nda erkekler birincisi 2 saat 47 dakika 38 saniyeyle Necati Aktaş, kadınların birincisi ise 3 saat 44 dakika 35 saniyeyle Aslı Gümüş oldu.

15K erkeklerde Volkan Yıldız, kadınlarda Behice Koyuncuoğlu, 5K erkeklerde Murat Emre Tetik, kadınlarda Sebahat Akpınar birinci geldi.

Etkinlikte, 500'i aşkın 6-12 yaşlarında çocuk sporcunun katılımıyla Bursa-Orhaneli yolunda Paten Yarışı yapıldı.

Sivil toplum kuruluşları, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), SosyalBen Vakfı ve İhtiyaç Haritası'nın yer aldığı ve aynı zamanda 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü'nde düzenlenen Yardımseverlik Koşusu'nda 250 bin liranın üzerinde bağış toplandı.

Kaynak: AA