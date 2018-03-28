Eker, Dashzegve ile Görüştü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ile Moğolistan Halk Partisi Genel Sekreteri Amarbayasgalan Dashzegve bir araya geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ile Moğolistan Halk Partisi Genel Sekreteri Amarbayasgalan Dashzegve bir araya geldi.
Dashzegve ve beraberindeki heyet, AK Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'i parti genel merkezinde ziyaret etti.
Eker'e görüşmede, Dış İlişkiler Birim Başkan Yardımcıları AK Parti MKYK üyesi Asuman Erdoğan, Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, eski Siirt Milletvekili Afif Demirkıran da eşlik etti.