Eken "Market tedbirlerinin" kalıcı olmasını istedi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, İçişleri Bakanlığı tarafından il valiliklerine gönderilen "Market Tedbirleri" konulu genelgeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirip, genelgenin kalıcı olmasını talep etti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, İçişleri Bakanlığı tarafından il valiliklerine gönderilen "Market Tedbirleri" konulu genelgeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirip, genelgenin kalıcı olmasını talep etti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, İçişleri Bakanlığı tarafından il valiliklerine gönderilen "Market Tedbirleri" konulu genelgeyi değerlendirdi. Başkan Eken, konuyla ilgili üyelerden gelen çok sayıda şikayeti TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili tüm kurumlara ilettiklerini belirterek, "Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin ilettiği her türlü sorun, sıkıntı ve talepleri ilgili kurumlarla paylaşıyoruz. Zincir marketlerin elektronikten, kırtasiyeye, mobilyadan giyim eşyalarına kadar her şeyi satıyor olması üyelerimizi olumsuz etkilemektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrası İçişleri Bakanlığımız, marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildirdi. 7 Mayıs Cuma günü uygulanacak olan genelge ile marketlerde temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek. Kararın alınmasında emeği geçen TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlıklarımıza ve herkese teşekkür ediyorum. Temennimiz kararın kalıcı olarak uygulamada kalmasıdır" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı