Ek zam kararnamesini içeren yasa teklifini meclis onayladı. Müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi. TÜİK ve memur zammı sonrasında maaşı 2 bin 500 TL altında kalan emekliler için Cumhurbaşkanı tarafından, ek zam açıklaması geldi. TBMM tarafından kabul edilen ek zam düzenlemesini içeren kararnameye dair kanun teklifi kabul edildi. Peki, ek zam ne zaman yatacak? Memur ve emekliye maaş ne zaman yatacak?

2022 Ocak ayında emekli maaşları TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşti. Diğer bir yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada en düşük emekli maaş sınırı 2 bin 500 TL olacağını belirtti. Bununla beraber, memur ve emeklinin kafasında soru işaretleri oluşuyor. Ek zam ne zaman yatacak? Ek zam hangi ay yatacak? Ek zamla birlikte kaç TL olacak? Gibi soruları emekli ve memurların gündemindedir. Ocak ayında alınacak olan maaşlarda ek zam alınacak mı? Sorusu gündeme gelmektedir. Emekli maaşı ne kadar olacağı merak konusu oluyor. Ek zam ne zaman yatacak? Memur ve emekliye ek zam maaşı ne zaman yatacak? Maaş zam farkları ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaşları ne zaman zamlı yatacak? Detaylar haberimizdedir...

EK ZAM NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada en düşük emekli maaş sınırı 2 bin 500 TL olacağını belirtti. Bununla beraber, memur ve emeklinin kafasında soru işaretleri oluşuyor. Ek zam ne zaman yatacak? Ek zam hangi ay yatacak? Ek zamla birlikte kaç TL olacak? Gibi soruları emekli ve memurların gündemindedir. Ocak ayında alınacak olan maaşlarda ek zam alınacak mı? Sorusu gündeme gelmektedir. Emekli maaşı ne kadar olacağı merak konusu oluyor.

TBMM tarafından kabul edilen ek zam düzenlemesini içeren kararnameye dair kanun teklifi kabul edildi. Memurlara yapılan %2,5'luk ek zam 15 Ocak'ta verilecek olan maaşlara yansımayacaktır. Bunun sebebi ise, Meclis'te kanun teklifinin görüşmelerinin, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmesi.

Bununla beraber, 15 Ocak'ta memur maaşlarına %27,9 zamlı yatacaktır.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

TBMM tarafından kabul edilen ek zam düzenlemesini içeren kararnameye dair kanun teklifi kabul edildi. Memurlara yapılan %2,5'luk ek zam 15 Ocak'ta verilecek olan maaşlara yansımayacaktır. Bunun sebebi ise, Meclis'te kanun teklifinin görüşmelerinin, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmesi.

Bununla beraber, 15 Ocak'ta memur maaşlarına %27,9 zamlı yatacaktır.

SSK emeklileri maaşı : 17 Ocak – 26 Ocak tarihleri arasında yatacak.

Bağ - Kur emeklileri maaşı : 25 Ocak – 28 Ocak tarihleri arasında yatacak.

EK ZAM MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?

2022 Ocak ayında emekli maaşları TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşti. Diğer bir yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada en düşük emekli maaş sınırı 2 bin 500 TL olacağını belirtti. Bununla beraber, memur ve emeklinin kafasında soru işaretleri oluşuyor. TBMM tarafından kabul edilen ek zam düzenlemesini içeren kararnameye dair kanun teklifi kabul edildi. Memurlara yapılan %2,5'luk ek zam 15 Ocak'ta verilecek olan maaşlara yansımayacaktır. Bunun sebebi ise, Meclis'te kanun teklifinin görüşmelerinin, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmesi. Bununla beraber, 15 Ocak'ta memur maaşlarına %27,9 zamlı yatacaktır.

Yeni zamla beraber en düşük memur maaşı 4 bin 444 TL'den 5 bin 665 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 TL'den 4 bin 37 TL'ye çıktı.

9. derece 4. kademe bekçi maaşı 5 bin 335 TL'ye

9. derece 4. kademe imam maaşı 6 bin 141'ye

1. derece 4. kademe öğretmen maaşı ise 7 bin 252 TL oldu.

Ebe maaşı 5 bin 59 lirada, 6 bin 449 liraya yükseldi.

Hemşire maaşı 5 bin 292 liradan, 6 bin 746 liraya yükseldi.

Baş komiser maaşı 7 bin 670 liradan, 9 bin 778 liraya yükseldi.

Daire başkanı maaşı 10 bin 270 liradan, 13 bin 92 liraya yükseldi.

Kaymakam maaşı 10 bin 726 liradan 13 bin 674 liraya yükseldi.

Genel Müdür maaşı 15 bin 399 liradan, 19 bin 631 liraya yükseldi.

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