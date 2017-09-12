Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Açıklanan üniversitelere ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilinecek.
ÖSYM, 2017 ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı!
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