Ek yerleştirme kontenjanları açıklandı! YKS ek yerleştirme tarihi ne zaman? YKS ek yerleştirme nasıl yapılır?
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Ek yerleştirme kontenjanları açıklandı! YKS ek yerleştirme tarihi ne zaman? YKS ek yerleştirme nasıl yapılır?

Bugün açıklanan YKS tercih sonuçlarına göre yerleşemeyen adaylar ek tercih yapabilecek. YKS ek tercih nasıl yapılır? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ek yerleştirme kontenjanları açıklandı! YKS ek yerleştirme tarihi ne zaman? YKS ek yerleştirme nasıl yapılır?
26.08.2020 14:09 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:12

Bekleyiş sonunda bugün YKS tercih sonuçları açıklandı. Kimileri istedikleri bölüme yerleşirken kimileri herhangi bir kuruma yerleşemedi. Yerleşemeyen adaylar için YKS ek tercih kontenjanları açıklandı. Peki, YKS ek tercih kontenjanlarına nasıl ulaşılır?

EK TERCİH BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır.

Ek yerleştirme kontenjanları açıklandı! YKS ek yerleştirme tarihi ne zaman? YKS ek yerleştirme nasıl yapılır?

YKS EK TERCİH TARİHİ NE ZAMAN?

Bu yıl gerçekleşecek YKS ek tercih tarihleri belli olmadı. YKS ek tercih kontenjanları ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün tarafından açıklandı.

YKS EK TERCİH KONTENJANLARINI GÖRMEK İÇN TIKLAYINIZ!

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