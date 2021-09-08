Ek tercihler ne zaman yapılacak 2021?
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Ek tercihler ne zaman yapılacak 2021?

Ek tercihler ne zaman yapılacak 2021?
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ÖSYM tarafından üniversite boş kontenjanları açıklaması özellikle 140 barajıyla tercihlerini gerçekleştirecek binlerce vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Peki, ek tercihler ne zaman yapılacak 2021?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih sonuçlarını açıklamasının ardından gözler bu kez ek yerleştirme işlemlerine çevrildi. Ek tercihler ne zaman yapılacak 2021? İşte, detaylar… Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

140 barajının altında kalan adayların yerleştirilmesi için YKS barajı düşürüldü. Bu kararla TYT barajı 140, AYT barajı 170'e düşürüldü. YKS tarihinde ilk kez ikinci tercih (ek tercih) uygulanacak. Ama YKS ikinci tercih tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

GEÇEN YIL NE ZAMAN YAPILDI?

YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir. 2020 yılında YKS ek tercihleri 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti.

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