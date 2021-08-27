Ek tercihler ne zaman 2021? YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? YKS 2. ek tercih nasıl yapılır?

Son Dakika: Üniversite tercihlerinin ilkinde yerleşemeyen adaylar 2. ek tercihler ne zaman yapılacak? diye araştırmakta. 140 puanla yapılacak olan YKS ek tercih tarihleri için geri sayım sürmekte. Pandemi nedeniyle düşürülen üniversite puanı adayların yüzüne güldürdü. İlk tercihinde üniversiteye yerleşemeyen adaylar 2. ek tercihle üniversiteye yerleşecekler. Peki, YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Ek tercihler ne zaman 2021? YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? YKS 2. ek tercih nasıl yapılır?

Son Dakika: 2. ek tercihlerin nasıl yapılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürmekte. Barajın düşmesiyle birlikte sevinen adayların 2. ek üniversite tercih hakkı doğmakta. Açıkta kalan adaylara, boş kalan kontenjanlara yerleşme hakkı doğacak. Peki YKS ek tercihler ne zaman, YKS ek tercih nasıl yapılır? YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Ek tercihler ne zaman 2021? YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? YKS 2. ek tercih nasıl yapılır? Üniversite boş kontenjanları neler? Kimler ek tercih yapabilecek? İşte detaylar haberimizde...

EK TERCİHLER NE ZAMAN 2021?

YKS ek tercih tarihi henüz belli olmadı. İkinci tercihler, YKS tercih sonuçları açıklandıktan ve boş kontenjanlar belli olduktan sonra alınacak. İkinci tercihlerde daha önce tercih yapmayan adaylar tercihte bulunacak. Ek tercih sürecinde de bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar için ikinci ek tercih süreci başlayacak.

KİMLER 2. EK TERCİHİ YAPABİLECEK?

Bu yıl YKS baraj puanlarının düşürülmesinin ardından Yükseköğretim Kurulu yalnızca bu yıla mahsus olacak şekilde ikinci ek yerleştirme uygulanacağını duyurdu. Buna göre, merkezi ve ek yerleştirme sürecinde boş kalan kontenjanların doldurulması için; TYT puanı en az 140, AYT ve YDT puanı en az 170 olan adaylar tercihte bulunabilecek.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır. Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu. 13 Eylül'de ülke genelinde tüm üniversiteler yüz yüze eğitim ile döneme başlayacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.trinternetadresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.