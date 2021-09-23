Ek tercihler bitti mi? Ek tercih ne zaman? YKS 2. Ek tercihler ne zaman yapılacak? 140 puanla hangi üniversiteye gidebilirim?

2. Üniversite ek tercihleri bugün saat 23.59'a kadar yapılacak. 140 puana kadar düşen üniversite baraj puanı ile tercih yapan adaylar için bugün son gün. Bugün saat 23.29'dan itibaren tercih hakları bitiyor. Peki, Ek tercih ne zaman? YKS 2. Ek tercihler ne zaman yapılacak? 140 puanla hangi üniversiteye gidebilirim? Ek tercihler bitti mi? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

YKS 2.EK TERCİH NE ZAMAN?

YKS ek tercihleri 23 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek. YKS ek tercih kılavuzuna göre adaylar tercih işlemlerini gerçekleştiriyorlar. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

YKS 2.ek tercih süreci 1.ek tercih sürecinden sonra başlayacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, şu açıklamaları gerçekleştirdi; "Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. ""İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek. "YKS 2.tercih tarihi henüz belli olmadı.

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