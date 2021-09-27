Yks ek tercih süreci tüm hızıyla devam ediyor. YKS'de bu yıl iki ek tercih alınacağı duyurulmuştu. Birinci ek tercih işlemleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında tamamlandı. Peki, 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ek tercihler açıklandı mı? YKS Ek tercihler ne zaman açıklanacak 2021? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

EK TERCİHLER AÇIKLANDI MI 2021?

YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 17-23 Eylül tarihleri aralığında alınmış, sonuçlar 9 gün sonra 2 Ekim'de açıklanmıştı. Bu yıl YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında alındı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

YKS ek tercih sonuçları belli olduğu zaman https://sonuc.osym.gov.tr adayların erişimine açılacak.

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