Ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2021?

ÖSYM 2021 YKS ek tercihlerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı. 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre boş kalmış olan kontenjanlar için adaylar tercih yapmaya hazırlanıyor. Peki, 2021 Ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak? İşte, detaylar…

YKS EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Yks ek yerleştirme süreci 2021 üniversite birinci yerleştirme işlemleri sırasında herhangi birüniversiteye yerleşemeyen veya herhangi bir tercihte bulunmayan adayların başvurabildiği bir süreçtir.

KİMLER EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU YAPABİLİR?

2021 ek yerleştirme sürecinde birinci yerleştirme işlemlerinde açık öğretim programları, örgün eğitim veren üniversitelerin önlisans ve lisans kontenjanlarına yerleşemeyen öğrenciler ve özel yetenek sınavına girmiş öğrenciler başvuru yapabilmektedir. Ayrıca birinci yerleştirme sürecinde hiç tercihte bulunmamış adaylar da ek kontenjan tercih başvurusunda bulunabilirler. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

EK YERLEŞTİRMEDE TERCİH YAPMAK İÇİN TERCİH ÜCRETİ YATIRMAK GEREKLİ Mİ?

Ek tercih işlemi yapacak adayların ÖSYM sitesinden tercih bildiriminde bulunmalarının ardından ÖSYM tarafından bildirilen bankalara belirtilen başvuru ücretini yatırmaları gerekmektedir. Şehit ve gaziler ile birinci dereceden yakınları ek tercih başvuru ücreti ödemeksizin başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

EK YERLEŞTİRMEDE NEDEN TERCİH YAPMALIYIM?

2021 tercih sürecinde herhangi bir bölüme yerleşemeyip üniversite okumak isteyen veya bir sonraki sene tekrar sınav stresi yaşamak istemeyen öğrencilerin ek tercih sürecinden faydalanmaları daha uygun olmaktadır. Ülkemizdeki sınav sisteminde her yıl yaşanabilecek değişiklikler, üniversite kontenjanlarında yapılan azaltmalar öğrenci adaylarının zorluklarla karşılaşmasına sebep olmaktadır. Bahsettiğimiz bu durumları yaşamak istemeyen adayların ek tercih başvurusunda bulunmalarını tavsiye ediyoruz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSUNU NEREDEN YAPABİLİRİM?

Ek yerleştirme işlemleri ÖSYM aday işlemleri sayfasından gerçekleştirilmektedir. Ek kontenjan sürecinden yararlanmak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile ÖSYM sitesinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.

ADAY ÖĞRENCİ YKS İLK YERLEŞTİRMEDE YERLEŞMİŞ İSE EK YERLEŞTİRMEDE TERCİH YAPABİLİR Mİ?

YKS 2021 ek tercih sürecinde birinci yerleştirme işlemlerinde ÖSYM tarafından herhangi bir üniversiteye yerleştirilen adaylar başvuramamaktadır. Aday öğrencilerin ek yerleştirme sürecinden faydalanabilmesi için ilk yerleştirme sürecinde herhangi bir tercih yapmamış ya da herhangi bir bölüme yerleştirilmemiş olması gerekmektedir.

EK YERLEŞTİRMEDE BÖLÜM PUANINA DİKKAT EDİLMELİ Mİ?

Üniversite ek yerleştirme sürecinde tercihte bulunacak adayların tercih yapmak istedikleri bölümlerin puanlarının kendi puanlarına eş değer ve altında olması gerekmektedir. Ek yerleştirmede tercih yapacak adaylar kendi puanları üzerindeki bölümleri tercih edemeyeceklerini unutmamalıdırlar.

EK YERLEŞTİRMEDE BÖLÜM TERCİHİ YAPARKEN PUAN TÜRÜNE DİKKAT ETMELİ MİYİM?

YKS tercih sürecinde tercih işlemi yapacak tüm adayların her zaman tercih yapmayı düşündükleri puan türlerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Sözel, sayısal, eşit ağırlık alanları için SAY, SÖZ ve EA puanları ile ön lisans bölümleri için TYT puan türleri ile yapılacak tercih işlemleri için adayların yeterli miktarda puan almış olmaları ve belirli bölümler için belirlenmiş olan başarı sıralamaları içerisine girmiş olmaları gerekmektedir.

TERCİH SIRALAMALARI NASIL YAPMALIYIZ?

Ek tercih sürecinde adayların 24 tercih yapabilme hakları bulunmaktadır. Ek yerleştirme kontenjanlarının daha kısıtlı olması sebebi ile aday öğrencilerin yapabildikleri kadar fazla sayıda tercih yapmalarının onlar adına faydalı olacağını düşündüğümüz için tüm tercih haklarını kullanmalarını tavsiye etmekteyiz.

EK TERCİH ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK

2021 YKS ek tercihleri bugün başladı. Ek tercih yapmak isteyen adaylar ÖSYM internet sitesi üzerinden 23 Eylül 2021 tarihine kadar tercihlerini tamamlayabilecek.

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