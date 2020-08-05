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Ek gümrük vergisi getirildi! Kakao pasta ve kek gibi işlenmiş gıdalara ek gümrük vergisi uygulanacak

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 115 işlenmiş tarım ürününe yüzde 4,3 il3 yüzde 20 arasında ilave gümrük vergisi geldi. 15 gün sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor

Ek gümrük vergisi getirildi! Kakao pasta ve kek gibi işlenmiş gıdalara ek gümrük vergisi uygulanacak
05.08.2020 11:24 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:27

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Paraguay çayı, kakao içermeyen şeker mamulleri, çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları, makarnalar, ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri, hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri, mayalar ve malttan üretilen biraları kapsayacak şekilde 115 işlenmiş tarım ürünü pozisyonundaki ürün için ek gümrük vergisi uygulanacak.

YÜZDE 4,3 İLE YÜZDE 20 ARASINDA DEĞİŞEN İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ

Bu ürünlere, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülke menşeli olanlar hariç, yüzde 4,3 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergileri konulacak. Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

15 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yerli üretimin korunması ve desteklenmesi amacıyla sarımsak, ceviz, muz, çay, çerezlik ve yağlık ayçiçeği ithalatında uygulanan gümrük vergilerinde artış yapılmadan daha etkin uygulanmasını tesis edecek düzenlemeye gidildi. Buna göre, söz konusu ürünlerin gümrük vergisinin bir kısmı nispi, daha yüksek kısmı ise maktu olarak uygulanacak. Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

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