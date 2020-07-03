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Ek gümrük vergileri yerli üretimi ve istihdamı artıracak

Sinbo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir, son dönemde bazı ürünlerde uygulanmaya başlanan ilave gümrük vergilerinin sanayicinin lehine olduğunu belirterek, bu uygulama sayesinde yerli üretimin ve istihdamın artacağını, cari açığın azalacağını bildirdi.

Ek gümrük vergileri yerli üretimi ve istihdamı artıracak
03.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:30

Sinbo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir, son dönemde bazı ürünlerde uygulanmaya başlanan ilave gümrük vergilerinin sanayicinin lehine olduğunu belirterek, bu uygulama sayesinde yerli üretimin ve istihdamın artacağını, cari açığın azalacağını bildirdi.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, son aylarda farklı zamanlarda yüzlerce ürüne ek gümrük vergisi getirildiğini anımsattı.

Mehmet Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve yerli sanayinin artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla özellikle sanayi sektörü kuruluşları ve firmalardan gelen talepler de dikkate alınarak son günlerde bazı ithal ürünlerde uygulanan ek gümrük vergisi uygulamalarını yakından takip ettiklerini anlattı.

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı kararlarıyla yakın zamanda birçok ürüne belirli oranlarda ilave gümrük vergisi getirilmesinin olumsuz bir gelişmeymiş gibi gösterilmeye çalışıldığını vurgulayan Demir, "İlave gümrük vergilerinin asıl amacının artan ithalat baskısına karşı yerli sanayiciyi ve yerli üreticiyi korumak olduğu çok açıktır." açıklamasında bulundu.

Demir, sanayicilerin talebi üzerine konuyla ilgili yapılan çalışmaların son derece isabetli olduğunun altını çizdi.

"Yerli üretimi ve istihdamı artıracak"

Sinbo Yönetim Kurulu Başkanı Demir, 30 yılı aşkın süredir Ar-Ge'den üretime ve satışa tek çatı alında kendi teknolojilerini geliştirdiklerini belirterek, kendi inovasyonunu, otomasyonunu ve markasını oluşturan dünyadaki sayılı tesislerden olduklarını bildirdi.

Kurdukları bu yapıda özellikle elektrikli ev aletleri konusunda dışa bağımlı olmadan her ürünü üretebildiklerini vurgulayan Demir, yerli ve milli seferberliğine katkıda bulunmanın kendilerini gururlandırdığını anlattı.

Demir, elektrikli ev aletleri ithalatında geçmiş yıllardan bugüne kadar çeşitli koruma önlemleri alınarak yerli üretimin teşvik edildiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle 2015'te yürürlüğe giren ve ilgili ürünlere yüzde 30 ilave gümrük vergisi uygulanmasını sağlayan kararla ithalatın neredeyse tamamen önüne geçilmiştir. Kendi sektörümüzden verdiğimiz örnekte olduğu gibi ilave gümrük vergilerinin uygulandığı hemen hemen her sektörde ithalatı gerileterek yerli üretimi artıracağı konusunda şüphe yoktur.

İlave gümrük vergileri sayesinde üretimin yurt içine kaymış olması bizim gibi yerli üretim yapan sanayiciler için ciddi anlamda personel ihtiyacı doğurduğundan istihdam konusunda da çok kısa zamanda etkisi görülecektir. Ayrıca cari açık konusu, daha az döviz talebi hem kurun yükselmesini yavaşlatıcı hem de dış finansman ihtiyacını azaltıcı bir etkiye sahip olacaktır."

Demir, kararlara sonuna kadar destek verdiklerini belirterek, yerli üreticinin korunmasının öneminden bahsetti.

Kaynak: AA

Manşet

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