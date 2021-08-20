Son dakika haberi! FATİH'TE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ IRAKLILARIN KAVGASI KAMERADA
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Son dakika haberi! FATİH'TE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ IRAKLILARIN KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: (Ek görüntüyle ve bilgilerle) FATİH'TE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ IRAKLILARIN KAVGASI KAMERADATanınmamak için saçlarını kazıtan şüpheli Fatih'te yakalandı.

(Ek görüntüyle ve bilgilerle) FATİH'TE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ IRAKLILARIN KAVGASI KAMERADA

Tanınmamak için saçlarını kazıtan şüpheli Fatih'te yakalandı.

Vedat BAYRAKTAR - Ersan SAN - Mikail BIYIKLI İSTANBUL, (DHA) FATİH'te akraba olan Iraklı iki kişi arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Husseın F.K (32) aynı evde yaşadığı Ammar Imat Swadı Abbodı'yı (26) sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan ve tanınmamak için saçlarını kazıtan şüpheli Fatih'te yakalanırken, korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay önceki gün Akşemsettin Mahallesi Okumuş Adam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Husseın F.K.?nın köpeğini aynı evde yaşadığı akrabası Ammar Imat Swadı Abbodı sattı. Husseın F.K. da köpeğinin parasını Ammar Imat Swadı Abbodı'den istedi. Parayı vermek istemeyen Abbodı ile Husseın F.K. arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Husseın F.K., Ammar Imat Swadı Abbodı'yı bıçaklayarak öldürdü. Husseın F.K olay yerinden kaçarken, olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

TANINMAMAK İÇİN SAÇLARINI KAZITMIŞ

Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, Husseın F.K.'yı dün Fatih'te tanınmamak için saçlarını kazıtmış halde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi! FATİH'TE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ IRAKLILARIN KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberi! FATİH'TE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ IRAKLILARIN KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberi! FATİH'TE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ IRAKLILARIN KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberi! FATİH'TE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ IRAKLILARIN KAVGASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi! FATİH'TE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ IRAKLILARIN KAVGASI KAMERADA - Haberler
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