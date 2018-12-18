Ek Görüntüyle Geniş Haber) Yarışmacı Murat Özdemir Tepki Çeken Görüntüler Üzerine Gözaltında

*Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Türkiye'nin tepkini çeken Murat Özdemir, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

*Sağlık kontrolünden getirildiği sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'ya seslenen Özdemir hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı da şikayetçi oldu.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Televizyonda yayınlanan bir yarışma programından diskalifiye olan Murat Özdemir'in, sosyal medya hesabından paylaştığı bir papağana işkence görüntüleri büyük tepki çekti. Sosyal medyada infial yaratan görüntüler üzerine çok sayıda kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hesabını etiketleyerek şikayette bulundu. Hayvan severler Murat Özdemir'e tepki için Beşiktaş'taki evine gitti. Bu sırada harekete geçen polis, Murat Özdemir'i evinde gözaltına alındı. Papağana da el konularak muhafaza altına alındı. Özdemir'in Beşiktaş asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürerken sağlık kontrolü için Kağıthane Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Murat Özdemir, eline aldığı bir papağana işkence yaparken görülüyor. Özdemir, eline aldığı papağanın boğazını sıkıyor.

POLİS MERKEZİ'NE GİRERKEN 'ACUN' DİYE BAĞIRDI

Sağlık kontrolünün ardından tekrar Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, polis aracından indirildiği sırada 'Acun' diye bağırdı.

TARIM VE ORMAN BAKANI TWİTTER'DAN DUYURDU

Konu ile ilgili bir açıklama da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Pakdemirli, bakanlık olarak suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyerek, "Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim. İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık" dedi.

ÖMÜR GEDİK VE HAYVANSEVERLER KARAKOLUN ÖNÜNE GELDİ

Murat Özdemir'in gözaltına alındığı Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği önüne hayvan severlerle birlikte sanatçı Ömür Gedik de geldi. Gedik, Özdemir için "Böyle bir insanın sokakta dolaşmaması geriyor" dedi. Gedik yaptığı açıklamada, "Böyle bir insanın sokakta dolaşması, çoluğunun çocuğunun kızının, eşinin yanına gitmesi de tehlikeli. İnsanla insanlar diyorlar ya hani, benim için şu anda şurada bulunan papağan çok değerli. Bunun gerçekten sokakta dolaşmaması lazım. Ayrıca işkence ettiği papağanın bacağı kırık, Papağan zaten birini gördüğü zaman bağırıyor. Artık nasıl bir işkence gördüyse? Yasaklı bir ırk zaten, evinde bile bulundurmaması lazım. Bir tane de kedisi olduğunu öğrendik. Kedisi de zaten sürekli kaçıyormuş. televizyon programında ünlü olması bile çok acı. Keşke bu insanlar televizyona çıkarılırken inceleme yapılsa. Kimleri ünlü yaptığımız,kimlerin daha da ünlü olmak için hayvanlara veya insanlara eziyetler ettiğini düşünerek insanları televizyona çıkarsak. Umarım savcılık doğru karar verir ve dışarı çıkmaz. Yarın tekrar evine, kedisine, kızının yada eşinin yanına dönmez. Papağana büyük ihtimalle el konulacak. Bu olay bu raddeye getirilmemeliydi. Adamın akıl sağlığının yerinde olmadığı açıkça ortada. ya bir hayvana yapacaktı. ya bir çocuğa yapacaktı. ya da bir kadına yapacaktı. Maalesef zaten hep hayvanlarla başlıyorlar. İnşallah adalet yerini bulur bu adam içeride cezasını çeker. İçeride verdiği ifadede, benim proteine ihtiyacım var. Getirin o kuşu kızartıp yiyeceğim diyormuş. Hala saçmalıyor" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Özdemir'in karakoldan çıkarılışı

-Araca bindirilişi

-Araçların karakolun önünden ayrılması

-Ömür Gedik'in açıklamaları(EK)

-Özdemir'in tekrar karakola getirilmesi

-Özdemir'in 'Acun' diye bağırması

-Bakan Pakdemirli'nin tweeti

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA