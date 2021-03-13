BAKAN SOYLU ANNESİNİN CENAZESİNİ HASTANEDEN ALDI

BAKAN SOYLU ANNESİNİN CENAZESİNİ HASTANEDEN ALDI

Beyza Nur GÜLER-Feridun AÇIKGÖZ/İstanbul, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bakan Soylu, Bakırköy'deki hastaneye gelerek taziyeleri kabul etti, annesinin cenazesini aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, Bakırköy'de tedavi gördüğü hastanede, kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti. Bakan Soylu, öğle saatlerinde annesinin vefat ettiği hastaneye geldi. Oldukça üzgün olduğu görülen Soylu'yu burada büyük bir kalabalık karşılayarak taziye dileklerini iletti. Soylu'yu karşılayan isimler arasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da vardı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın da aralarında çok sayıda kişi taziyelerini iletmek üzere hastaneye geldi.

Servet Soylu'nun cenazesi, Soylu ailesinin Bahçeşehir'deki evlerine götürülmek üzere hastaneden alındı. Bakan Soylu da cenaze aracına binerek, hastaneden ayrıldı. Soylu'nun cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde kılınacak namazın ardından, Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı