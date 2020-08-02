(Ek görüntülerle)EMİNÖNÜ'NDEKİ BAYRAM YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA KURBAN Bayramı'nda İstanbul'da kalanların Eminönü'ne akın etti.

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA KURBAN Bayramı'nda İstanbul'da kalanların Eminönü'ne akın etti. Vapur iskelelerindeki kalabalık yapılan anonslara rağmen koronavirüs tedbirlerini umursamadı. Vapurlar ve iskeleler tıklım tıklım doldu. İskeleler ve vapurlardaki yoğunluk da havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar sabahın erken saatlerinde, güzel havayı da fırsat bilerek soluğu Eminönü'nde aldı. Binlerce kişi Eminönü'ne akın etti. Vapurlara binmek isteyen çok sayıda kişi uzun kuyruklar oluşturdu. Adalar'a gitmek ve Boğaz turu yapmak isteyenler de Eminönü İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu. Vapurlar tıka basa doldu. İskeleler ve vapurlardaki yoğunluk da havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA