(Ek görüntülerle) CADDEBOSTAN'DAKİ TRAFİK KAZASINDA ARAÇ GARAJ BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA.
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(Ek görüntülerle) CADDEBOSTAN'DAKİ TRAFİK KAZASINDA ARAÇ GARAJ BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA.

Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, metrelerce ilerideki bir binanın garaj boşluğuna düştü.

(Ek görüntülerle) CADDEBOSTAN'DAKİ TRAFİK KAZASINDA ARAÇ GARAJ BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA.
14.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:07

Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, metrelerce ilerideki bir binanın garaj boşluğuna düştü. Otomobil ise kullanılmaz hale gelirken, yaralanan sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ve otomobilin yerinden çıkan lastiğin arkasından yuvarlanması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kadıköy Caddebostan Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen Artun Erzurumluoğlu yönetimindeki 34 CCU 148 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarındaki mantarlara çarptı. Ardından kazanın etkisiyle caddenin karşı tarafına geçen otomobil, önce bir dükkanın önündeki cam korkuluğa sonra da bir binanın bahçe duvarına çarpıp garaj boşluğuna düştü. Yaralı sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredeki vatandaşlar, hemen olay yerine koşup sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Artun Erzurumluoğlu, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobil ise itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. 

KAZA ANI KAMERADAKaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin önce bir dükkanın önündeki cam korkuluğa, ardında da bir binanın bahçe duvarına çarptığı görüldü. Otomobilin hızla gittiği sırada yerinden çıkan lastiğin arkasından yuvarlanması dikkat çekti.

"ÇOK ACAYİP BİR SES GELDİ"Kazayı gören bir vatandaş, "Çok süratli geliyordu, ben de marketin önünde duruyordum. Hatta sola doğru bakıyordum. Böyle oradaki yuvarlak taşlara vurarak, kaldırımdan çaprazlama aşağıya uçtu. Çok acayip bir ses geldi. Araçta bir kişi vardı, araçtan çıkarttık" dedi. Orada bulunan bir vatandaş ise, "Yolda bir bisikletli vardı. O da geliyordu. Birden ona da çarpacaktı. Kenara çekildi, araç direkt buraya geldi. Çok süratli geliyordu. Kimseye vurmadı. Arkadaşa 'iyi misin' dedim, 'yok, ben sağlamım' dedi" diye konuştu. 

"SON 2 SENEDİR 10'UNCU KAZA"Aracın cam korkuluklarına çarptığı işletmenin sahibi Ozan İbiş ise, "Umarım sağlık durumu iyidir. Bayağı kötü ve çok hızlı gelmiş. Bu bölgenin böyle büyük bir problemi var. Sürekli kaza olmaya başladı. Son 2 senedir 10'uncu kaza. Sürekli yaşıyoruz aynı problemi, yukarıdan inanılmaz hızlı geliyorlar. Zaten gece burada sürekli yarış yapılıyor. Şuraya ışıklar yapılacaktı, çok uzun süredir hala yapılmadı. Hala aynı şekilde, insanların burada hayati tehlikesi var. Bizim çalışanımız da 3-4 ay önce 5 dakikayla burada yine kaldırıma çıkan araç ezecekti. Kesinlikle buraya önlem alınması gerekiyor. Işıklar bu problemi kuvvetle muhtemel çözecektir. Buradaki yayaların ve bisiklet kullanan insanların her 2-3 ayda bir ölümle burun buruna geldiğine şahit oluyoruz. Buraya ilk defa bir araba girmiyor. Buradaki 3'üncü, 4'üncü kaza. Artık burada önlem alınması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ek görüntüler///////////////////-Kaza anı iki açıdan güvenlik kamerası görüntüsü-Aracın çarpması

-Boşluğa düşmesi 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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