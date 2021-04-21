Arnavutköy'de elektrik voltajı yüksek gelince 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu

Arnavutköy'de dün akşam elektrik voltajının aniden yükselmesiyle birbirine bitişik 5 apartmandaki tüm dairelerdeki prize bağlı elektronik cihazlar bozuldu.

Arnavutköy'de dün akşam elektrik voltajının aniden yükselmesiyle birbirine bitişik 5 apartmandaki tüm dairelerdeki prize bağlı elektronik cihazlar bozuldu. Bazı evlerden bulunan avizeler patlarken, kombi , buzdolabı, çamaşır makinasına, aydınlatma lambaları gibi bir çok elektrikli cihaz bozuldu. Binalarda yaşayan vatandaşlar zararlarının karşılanmasını istiyor.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Arnavutköy, Anadolu Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi üzerindeki bitişik nizam binalardan bazılarında yaşandı. İddiaya göre ani yaşanan elektrik kesintisi sonrası gelen yüksek voltaj bazı dairelerde televizyonların, aydınlatma lambalarının, beyaz eşyaların bozulmasına sebep oldu. Bir dairede ise avizede patlama oldu. Eşyaları bozulan vatandaşlar şikayetçi olacaklarını belirterek zararlarının karşılanmasını istedi.

Eşyaları bozulan Aliye Ömer, "Ben marketteydim, geldiğimde baktım binada elektriğimiz bozulmuş, yanmış. Binada bütün elektrikli aletlerimiz bozuldu, buzdolabım, kombim, televizyonlarım, lambalarımız… Şu an elektriksiziz. Şu ana elektrikli aletlerimizin hepsi bozuk. Bugün şikayetçi olacağız" dedi. Evindeki avize patlayan Ayşe Çetintaş, korktuklarını belirterek, "Televizyonun arkasında bir şey vardı, patladı, masanın üzerine düştü. Korktuk. Çok patladı. Avize patladı. Elektrik süpürgesi yandı. Kombi çalışmıyor şimdi. Televizyonun biri kapalıydı. O iyi. Bir tanesi açıktı. Patlayınca çok korktuk. Diğer odada avize yerinden kopmak üzere. Kapısını kilitledik." diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı