Arnavutköy'de elektrik voltajı yüksek gelince 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arnavutköy'de elektrik voltajı yüksek gelince 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu

Arnavutköy'de elektrik voltajı yüksek gelince 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de dün akşam elektrik voltajının aniden yükselmesiyle birbirine bitişik 5 apartmandaki tüm dairelerdeki prize bağlı elektronik cihazlar bozuldu.

Arnavutköy'de dün akşam elektrik voltajının aniden yükselmesiyle birbirine bitişik 5 apartmandaki tüm dairelerdeki prize bağlı elektronik cihazlar bozuldu. Bazı evlerden bulunan avizeler patlarken, kombi, buzdolabı, çamaşır makinasına, aydınlatma lambaları gibi bir çok elektrikli cihaz bozuldu. Binalarda yaşayan vatandaşlar zararlarının karşılanmasını istiyor.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Arnavutköy, Anadolu Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi üzerindeki bitişik nizam binalardan bazılarında yaşandı. İddiaya göre ani yaşanan elektrik kesintisi sonrası gelen yüksek voltaj bazı dairelerde televizyonların, aydınlatma lambalarının, beyaz eşyaların bozulmasına sebep oldu. Bir dairede ise avizede patlama oldu. Eşyaları bozulan vatandaşlar şikayetçi olacaklarını belirterek zararlarının karşılanmasını istedi. 

Eşyaları bozulan Aliye Ömer, "Ben marketteydim, geldiğimde baktım binada elektriğimiz bozulmuş, yanmış. Binada bütün elektrikli aletlerimiz bozuldu, buzdolabım, kombim, televizyonlarım, lambalarımız… Şu an elektriksiziz. Şu ana elektrikli aletlerimizin hepsi bozuk. Bugün şikayetçi olacağız" dedi. Evindeki avize patlayan Ayşe Çetintaş, korktuklarını belirterek, "Televizyonun arkasında bir şey vardı, patladı, masanın üzerine düştü. Korktuk. Çok patladı. Avize patladı. Elektrik süpürgesi yandı. Kombi çalışmıyor şimdi. Televizyonun biri kapalıydı. O iyi. Bir tanesi açıktı. Patlayınca çok korktuk. Diğer odada avize yerinden kopmak üzere. Kapısını kilitledik." diye konuştu. 


- İstanbul
Arnavutköy'de elektrik voltajı yüksek gelince 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu
Arnavutköy'de elektrik voltajı yüksek gelince 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu
Arnavutköy'de elektrik voltajı yüksek gelince 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu
Arnavutköy'de elektrik voltajı yüksek gelince 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu
Arnavutköy'de elektrik voltajı yüksek gelince 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Hatay'daki kayıp atlar çiftliğe verilmiş; bakamayınca 'kaçtı' ihbarı yapmışlar
Hatay'daki kayıp atlar çiftliğe verilmiş; bakamayınca 'kaçtı' ihbarı yapmışlar
Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı
Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı
Mahkemeden emsal karar! Borçlunun kripto parası haciz işlemi için menkul kıymet olarak sayıldı
Mahkemeden emsal karar! Borçlunun kripto parası haciz işlemi için menkul kıymet olarak sayıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Gündeş Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Uefa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Arnavutköy'de elektrik voltajı yüksek gelince 5 apartmandaki tüm elektronik cihazlar bozuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 12:29:17. #1.14#

title