(Ek Görüntü ve Bilgiyle) Tersanede "Patlama" Hareketliliği

(Ek Görüntü ve Bilgiyle) Tersanede "Patlama" Hareketliliği

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Tuzla'da bulunan bir tersaneden yükselen patlama sesi panik yarattı.

(Ek Görüntü ve Bilgiyle) Tersanede

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA 

Tuzla'da bulunan bir tersaneden yükselen patlama sesi panik yarattı. 

Tuzla Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersaneden saat 16.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Çevrede bulunanlar ses üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiyenin ilk incelemesi sonucu bir geminin kazan dairesinde ufak çapta patlama meydana geldiği ve ölen yada yaralananın olmadığı belirlendi. İncelemenin ardından itfaiye ve sağlık ekipleri tersaneden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Tersaneye gelen itfaiye ve ambulanslar

İşçilerle röportaj

İtfaiye araçlarının gidişi

Detaylar

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