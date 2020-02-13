(Ek görüntü ve bilgiyle) FETÖ'NÜN GAYBUBET EVLERİNE OPERASYON; 19 GÖZALTI

13.02.2020 14:13 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:13

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY terör örgütünün "Gaybubet Evi" olarak bilinen hücre evlerine düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda örgütün elebaşı Fetullah Gülen imzalı saatler bulundu.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde FETÖ/PDY terör örgütünün "Gaybubet Evi" olarak bilinen 21 hücre evine operasyon düzenlendi. 21 şüpheli için başlatılan operasyonda aralarında eyalet imamları, İstanbul İl imam yardımcısı, polis ve asker mahrem imamları ile FETÖ terör örgütünün haberleşme programı olan Bylock kullanıcılarının da bulunduğu 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Sahte kimlik kullandıkları belirlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise gaybubet hücre evlerinin giderlerinin karşılanması ve FETÖ terör örgütü mensuplarına dağıtılması için hazırlanarak zarflara koyulmuş himmet paraları, çok sayıda dijital örgüt materyali ve örgütün elebaşı olan Fetullah Gülen imzalı saatler ele geçirildi.Yakalanan 19 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü: ------------------Ele geçirilen materyallerin fotoğrafları

-Fetullah Gülen imzalı saat

Kaynak: DHA

- İstanbul