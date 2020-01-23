(Ek görüntü ve bilgiyle)Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi
ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi.
23.01.2020 23:57 | Son Güncelleme: 23.01.2020 23:57
ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi. Angela Merkel'i taşıyan uçak saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi. Merkel'in bulunduğu konvoy saat 23.15 sıralarında Devlet Konukevi'nden çıkışı yaptı. Konvoy, geniş güvenlik altında Beşiktaş'a geldi. Merkel'in konvoyu, geceyi geçirecekleri otele giriş yaptı. Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştirecek.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA