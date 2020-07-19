(Ek görüntü ve bilgilerle)ŞEHİT POLİS SON ERKAN GÖKTEKE YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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(Ek görüntü ve bilgilerle)ŞEHİT POLİS SON ERKAN GÖKTEKE YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Polis Memuru Erkan Gökteke, son yolculuğuna uğurlandı.

(Ek görüntü ve bilgilerle)ŞEHİT POLİS SON ERKAN GÖKTEKE YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
19.07.2020 16:50 | Son Güncelleme: 19.07.2020 17:45
Şehit Polis Memuru Erkan Gökteke, son yolculuğuna uğurlandı.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 sokakta dün meydana gelen olayda narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler polise ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu bir polis memuru kolundan yaralanırken göğsünden vurulan Erkan Gökteke kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

SALDIRIDA YARALANAN POLİS MEMURU DA NAMAZA KATILDI

28 yaşındaki Erkan Gökteke'nin cenaze namazı öğlen namazının ardından Fatih Camii'nde kılındı. İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı tarafından kıldırılan cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, aynı saldırıda sağ kolundan yaralanan polis memuru Yusuf Nacar, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve polisler tabutu omuzlayarak cenaze aracına götürdü. Şehit Erkan Gökteke Edirnekapı Mezarlığı içinde bulunan Polis Şehitliğine defnedildi. Şehit Erhan Gökteke'nin cenazesi dualar eşliğinde defnedilirken, özel harekat polisleri tarafından 3 el saygı atışı yapıldı. Cenaze töreninin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şehit ailesine Bayrak ve Kuran-ı Kerim verdi.

Görüntü dökümü--------------EK görüntüler-Şehit Erhan Gökteke'nin şehitliğe getirilmesi-Bakan Soylu'nun şehitliğe gelmesi-Şehitin defnedilmesi-Bakan Soylu'nun şehit ailesine bayrak ve Kuran-ı Kerim vermesi-Genel ve detaylar----------------Tabutun başında bekleyen polisler-Helallik alınması-Namazın kılınması-Tabutun cenaze aracına götürülmesi

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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