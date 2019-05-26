(Ek görüntü) GALATASARAY'IN BAYRAĞI KÖPRÜLERE ASILDI
Haber - Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, DHASüper Toto Süper Lig Küçükandonyadis sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın dev bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı.
Haber - Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL, DHA
Süper Toto Süper Lig Küçükandonyadis sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın dev bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı. Galatasaray, dün akşam Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, 22'nci kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın dev bayrakları asıldı.
Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Koca: MSB ile Belirleyeceğimiz Yerlerde Görev Yapan Hekimler, Askerliğini Yapmış Sayılacak
Ahmet Hakan, İmamoğlu'nun "Kameramanlar İşten Çıkarıldı" İddiasına Ali İhsan Yavuz'un Sözleriyle Yanıt Verdi