(Ek fotolarla geniş haber) Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türk -Alman Üniversitesi'ni ziyaret etti
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(Ek fotolarla geniş haber) Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türk -Alman Üniversitesi'ni ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beykoz'da bulunan Türk-Alman Üniversitesi'ni ziyaret etti.

(Ek fotolarla geniş haber) Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türk -Alman Üniversitesi'ni ziyaret etti
07.08.2020 14:46 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:51
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beykoz'da bulunan Türk-Alman Üniversitesi'ni ziyaret etti. Bakan Ersoy, ziyaretinde üniversite yetkilileri ile görüştükten sonra deprem simülasyon binasını inceledi.  Üniversitenin Beykoz'daki yerleşkesinde gerçekleştirilen ziyarette Ersoy'a üniversite Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat ile birlikte birçok öğretim görevlisi eşlik etti.

 Bakan Ersoy ziyaret sonrası  açıklamalarda bulundu.  Kendisinin İstanbul Alman Lisesi mezunu olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Alman ekolüyle eğitim görmüş birisiyim öncelikle merak ettiğim için geldim. Bu ekolün üniversite bazında nasıl devam ettiğini görmek istedim, bizim Alman Lisesinden çok farklı bir sistem yok. Çok mutlu oldum çünkü biz orada çok iyi bir eğitim almıştık. Ben Türk Alman Üniversitesine sadece eğitim olarak bakmıyorum. Osmanlı'dan bu yana gelen büyük bir dostluğumuz var. İşbirliğimiz var. Biz yeri gelmiş aynı cephede ortak savaşa girmişiz. Bu ilişkilerin eskiden daha güçlü hale gelmesi için Türk- Alman Üniversitesi çok iyi bir basamak. Türkiye, Almanya ilişkileri Türkiye'nin Avrupa Birliğiyle olan ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası. Ben bu üniversitenin büyütülmesini geliştirilmesini istiyorum. Burada yetiştirmiş insan kaynağının oraya yönetici olarak gitmesi ilişkilerimizi güçlendiriyor. Kovid'den önce 5 milyona yaklaşmış bir Alman turist potansiyelimiz vardı. O sayıyı daha da geçebiliriz. Biz de ihtiyaçlarını dinledik elimizden geldiği kadar destek olacağız."dedi.

YETKİLİ  SERTİFİKASYONU HAYATA GEÇİRDİK

Turizm sektöründeki gelişmelerle ilgili olarak da "Biliyorsunuz Türkiye olarak Avrupa'da ilk kez yetkili sertifikasyonu hayata geçirdik" diyen Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Turizm sektör temsilcileriyle Bakanlık olarak ciddi uzun ve hızlı bir çalışma gerçekleştirdik. İlk başta 132 kriter vardı şimdi 156 kriteri geçti. Hep yeni kriterler ekleniyor; diğer programlardan farklı olarak denetimleri sadece bakanlığımız tarafından değil özel olarak yetkilenmiş kuruluşlar tarafından da yapılıyor. Avrupa tarafından kabul görmüş firmalar tarafından yapılıyor, program çok etkili bir şekilde devam ediyor. Bu şekilde zaten Avrupa ülkeleri de programı gördü ve turizm hareketliliği oluştu. Birkaç küçük işletme kapanmış olabilir ama birçok işletme de açıldı. Kafasında açma planı olmayan büyük oteller de açıldı. İnşallah çok olumsuz başlayan bir turizm sezonunu çok olumlu bir şekilde kapatacağız. Ben hep söylemiştim bu sene hedefimiz otellerin yarısını açmaktı. Bu son gelişmelerle birlikte hedefimize ulaşacağız. En az hasarla Kovid sürecini atlatmayı istiyoruz.Sertifikalı tesislerimize yönlendiriyoruz misafirlerimizi; biliyorsunuz kanunda da değişikliğe gittik, 50  oda ve üzeri konaklama tesisleri için sertifikasyon alma zorunluluğu getirdik. Sertifikalı tesislerde hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Eğer tercihler bu yönde olursa tatillerini sorunsuz şekilde yaşayıp döneceklerdir. Bu iş kalıcı olarak Türkiye'de; biz kovid süreci bittikten sonra da bu sertifikasyon programını bitirmeyi düşünmüyoruz. Bunun kriterlerini değiştirerek kovid ile ilgili kriterleri çıkartıp yeni kriterler ekleyerek devam etmek istiyoruz. Çünkü artık hijyen algısı bütün toplumlarda oluştu. Siz hijyen kurallarına ne kadar dikkat ediyorsanız talep o kadar artmış oluyor."

 Bakan Ersoy daha sonra deprem, yangın test ve eğitim merkezini de inceledi. İncelemeler sırasında deprem simülasyonu yapıldı.


- Ersoy

Kaynak: DHA

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