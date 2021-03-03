Yunanistan 6.3 büyüklüğünde deprem
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Yunanistan 6.3 büyüklüğünde deprem

03.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:25
Yunanistan 6.3 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Larisa bölgesinde saat 13.16 sularında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'ın Larisa bölgesinde saat 13.16 sularında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Yunanistan'ın Larisa bölgesinde saat 13.16 sularında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin meydana geldiği Larisa kenti, ülkenin en kalabalık kenti arasında yer alıyor. Depremin, Selanik, Katerini, Kardiça, Trikala, Volos, Lamia ve başkent Atina'da da hissedildiği belirtildi. Sarsıntının ardından Larisa bölgesindeki halk panik halde sokağa döküldü. Depremde can kaybı ve yaralının olmadığına ilişkin henüz net bir açıklamada bulunulmadı. 

ARÇI SARTISINTILAR KORKUTTU

Depremin etkisiyle Larisa'daki bazı mağazalarda maddi hasar meydana geldiği ifade edildi. İlk depremin ardından, 4,9 büyüklüğüne kadar ulaşan artçı depremlerin de meydana geldiği ifade edildi. Artçı sarsıntılardan korkan kent sakinleri uzun bir süre dışarıda bekledi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin şiddetinin 6.3 olduğunu duyurdu.

DEPREMDEN KAÇIŞ KAMERADA

Öte yandan, Larisa bölgesinde faaliyet gösteren bir oteldeki resepsiyon görevlisinin depremden kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yunanistan 6.3 büyüklüğünde deprem
Yunanistan 6.3 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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