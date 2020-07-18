(Ek fotoğraflarla)Bağcılar'da polise silahlı saldırı
BAĞCILAR'da silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı.
18.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 18.07.2020 16:04
BAĞCILAR'da silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı.
- İstanbul
Olay Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 sokakta meydana geldi. Silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Hafif yaralı polisler, hastaneye kaldırıldı. Polis helikopter destekli operasyon başlattı. Saldırıyla ilgili olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Polisin çalışmaları devam ediyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA