(Ek fotoğraflar) Şile'de denizde kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

(Ek fotoğraflar) Şile'de denizde kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

(Ek fotoğraflar) Şile'de denizde kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
Demirören Haber Ajansı / Nurcan Kırcalı - Haberler | Güncel

ŞİLE'de denizde kaybolan 5 kişiden sonuncusu olan Ömer Hadi Can'ın cansız bedenine ulaşıldı.

ŞİLE'de denizde kaybolan 5 kişiden sonuncusu olan Ömer Hadi Can'ın cansız bedenine ulaşıldı. Can'ın cenazesi sabah saatlerinde Ocaklı Ada olarak bilinen Şile Kalesi yakınlarında kıyıya vurmuş olarak bulundu. Önceki gün Şile'de denize giren 5 kişi, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Şile Kaymakamlığı, kaybolan kişilerden birinin kurtarıldığını duyurdu. Diğer 3 kişinin ise aramalar sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan kişilerden Ömer Hadi Can için ise aramalar devam etti. Dün akşam saatlerine kadar aramalarını sürdüren ekipler, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi. Bu sabah erken saatlerde arama çalışmalarına tekrar başlayan ekipler, Ocaklı Ada olarak bilinen Şile Kalesi yakınlarında Ömer Hadi Can'ın cansız bedenine ulaştı. Can'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Şile Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

(Fotoğraf)


- İstanbul
(Ek fotoğraflar) Şile'de denizde kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
(Ek fotoğraflar) Şile'de denizde kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
(Ek fotoğraflar) Şile'de denizde kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
(Ek fotoğraflar) Şile'de denizde kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
(Ek fotoğraflar) Şile'de denizde kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurcan Kırcalı

Şile sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı
Şile sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı
Son Dakika: Şile'de dalgalara kapılarak kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika: Şile'de dalgalara kapılarak kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Şile'de denizde kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
Şile'de denizde kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Demir Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kural İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Mesut Özil Burak Elmas Volkan Demirel Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
(Ek fotoğraflar) Şile'de denizde kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 11:08:41. #1.16#

title