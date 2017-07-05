Ek Fotoğraflar //chp'li Tezcan: Emniyetin Bölgedeki Terör Örgütlerine Yönelik Rutin Çalışmasının...

Ek Fotoğraflar //chp'li Tezcan: Emniyetin Bölgedeki Terör Örgütlerine Yönelik Rutin Çalışmasının...

Ek Fotoğraflar //chp'li Tezcan: Emniyetin Bölgedeki Terör Örgütlerine Yönelik Rutin Çalışmasının...