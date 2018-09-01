Ek Fotoğraf//istanbul'da Şarbon Şüphesi (2)

Ek Fotoğraf//istanbul'da Şarbon Şüphesi (2)

BAKIRKÖY Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi.

Ek Fotoğraf//istanbul'da Şarbon Şüphesi (2)

BAKIRKÖY Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 9 kişinin yedikleri etin renk değiştirmesi sonucunda şüphelenerek hastaneye başvurdukları öğrenildi. Hastanelerde hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor. 

(Fotoğraf) - İstanbul

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