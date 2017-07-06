Ek Fotoğraf //erdoğan: Endonezya ile Ticaret Hacmimizde 10 Milyar Dolar Hedefimize Ulaşmalıyız

Ek Fotoğraf //erdoğan: Endonezya ile Ticaret Hacmimizde 10 Milyar Dolar Hedefimize Ulaşmalıyız

Ek Fotoğraf //erdoğan: Endonezya ile Ticaret Hacmimizde 10 Milyar Dolar Hedefimize Ulaşmalıyız