Ek fatura uygulamasına tepki
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Ek fatura uygulamasına tepki

Kütahya'da, Tüketici Sorunları Yardım Derneği (TÜSOYAD) Genel Başkanı Ali İhsan Nazlı, "Doğalgaz ek faturalarına dur" adıyla imza kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Ek fatura uygulamasına tepki
17.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:02

Kütahya'da, Tüketici Sorunları Yardım Derneği (TÜSOYAD) Genel Başkanı Ali İhsan Nazlı, "Doğalgaz ek faturalarına dur" adıyla imza kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Nazlı, valilik makamından alınan izinle yapılan gerçekleştirilen kampanyaya halkın yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Nazlı, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 29 Temmuz 2018 tarih ve 30493 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan yönetmeliğe göre, elektronik sayaçlarda TL düzeltmesi adı altında Çinigaz tarafından alınan ve sadece Çinigaz hazır kartlarından önceden TL yüklemesi yapıldığı halde, sonradan tüketicilerimize ek fatura çıkararak tüketicilerimize ek külfete sokmak hangi düşüncenin ürünü olduğunu EPDK ve Çinigaz'a soruyoruz. Bu alınan ücret neyin nesidir. Önceden parası verilerek alınan bir ürünün daha sonradan arada fark oluştu denilerek ek farkın alınmasındaki düşüncenin kaynağı kim yada kimlerdir. Tüketici Sorunları Yardım Derneği olarak bu yönetmeliğin tekrar gözden geçirilerek yönetmeliğin düzeltilmesini talep ediyoruz.Yönetmelik düzeltilene ve bu paraların alınmaması sağlanıncaya kadar imza kampanyası çalışmalarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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