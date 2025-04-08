EK DERS ÜCRETLERİ! 2025 Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?

"2025 öğretmenlerin ek ders ücretleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı genel olarak şu şekilde: Öğretmenlerin bir ay boyunca girdikleri ek derslerin ücretleri, takip eden ayın ilk haftasında hesaplara yatırılıyor. Her ne kadar genel uygulama bu şekilde olsa da, ek ders ücretleri yatırma tarihleri illere ve okul türlerine göre farklılık gösterebiliyor. Peki,2025 Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne zaman yatacak?

ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Ödenecek ek ders ücretleri ile ilgili işlemlerin en geç 10 Nisan tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

EK DERS ÜCRETLERİ NASIL HESAPLANIYOR?

2025 yılı boyunca öğretmenlerin ek ders ödemeleri aylık olarak yapılmaya devam ediyor. Ek ders hesaplamaları, ders saatine, görev türüne ve öğretmenin pozisyonuna göre belirleniyor. Özellikle branş öğretmenleri, rehberlik öğretmenleri, idareciler ve destek eğitim odasında görev alanlar için ek ders ücretleri farklı katsayılara göre hesaplanıyor.