(ek bilgiyle) 'Şeytanla Savaşan Mikail' tablosunun sahtesini satmaya çalışan 2 kişiye gözaltı
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(ek bilgiyle) 'Şeytanla Savaşan Mikail' tablosunun sahtesini satmaya çalışan 2 kişiye gözaltı

İSTANBUL'da taklit tabloyu 1,5 milyon dolara gerçekmiş gibi satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

(ek bilgiyle) 'Şeytanla Savaşan Mikail' tablosunun sahtesini satmaya çalışan 2 kişiye gözaltı
10.07.2020 14:38 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:43

İSTANBUL'da taklit tabloyu 1,5 milyon dolara gerçekmiş gibi satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı. 

Sultanbeyli'de 2 kişinin ellerinde bulunan bir tabloyu satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Şüphelileri kimliklerini belirleyen polis ekipleri 1 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Ümraniye'de operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Salih D. (39) ve Turan D. (53) gözaltına alındı. Şüphelilerin 1,5 milyon dolara satmaya çalıştığı tablonun Raffaello Sanzio'ya ait 'Şeytanla Savaşan Mikail' tablosunun taklidi olduğu belirlendi. Şüphelilerin taklit tabloları gerçekmiş gibi satmaya çalıştıkları ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.  Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA

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