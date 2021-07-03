(Ek bilgiyle) PKK/KCK operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL merkezli 5 ilde gerçekleştirilen KCK operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı.

Ali Çağlar TINBEK/ İSTANBUL merkezli 5 ilde gerçekleştirilen KCK operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar kameralara yansıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK silahlı terör örgütünün KCK Türkiye Meclisi çatısı altında "Azınlıklar ve İnanç Komisyonu" adı altında faaliyet yürütenlere yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbirinin uygulanan 28 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli Bingöl, Mardin, Mersin ve Muş'ta 31 adreste bugün arama yapıldı. Şüphelilerin tümü yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tüfek, çok miktarda fişek, 2 kurusıkı tabanca, çok miktarda tabanca fişeği, çok miktarda örgütsel doküman, örgütsel kıyafetler ve simgeler, dijital materyal, Türk Lirası ve döviz cinsi para ile saldırı ve sabotaj eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen maket uçak ele geçirildi. İstanbul'un dışında gözaltına alınan şüpheliler de İstanbul'a getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi. Operasyon anı kameralarca görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı