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(Ek bilgiyle) -Metrobüsteki bıçaklı dehşet kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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(Ek bilgiyle) -Metrobüsteki bıçaklı dehşet kamerada

METROBÜSTE Gökay A., tartıştığı Murat K. ve amcası Mustafa K.'ya bıçakla saldırdı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - METROBÜSTE Gökay A., tartıştığı Murat K. ve amcası Mustafa K.'ya bıçakla saldırdı. Amca Mustafa K., aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Bir çocukla, kadın saldırgana engel olmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüpheli Gökay A. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 01.20 sıralarında Avcılar istikametine giden metrobüste meydana geldi. Merter metrobüs durağına gelindiği sırada yolcular Gökay A. (35) ve Murat K. (32) ile amcası Mustafa K. (36) arasında yan baktın tartışması çıktı. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gökay A., cebinden çıkardığı bıçakla amca ve yeğenine saldırdı. Gökay A., Mustafa K.'yı bacağından ve elinden bıçaklayarak, yaraladı. Bu sırada yaralanan kişinin yakını olduğu belirtilen kadınla çocuk, araya girmeye çalıştı. Çocuk, saldırganın elindeki bıçağı almaya çalıştı. Kadın ise elindeki şemsiyeyle saldırgana vurarak, onu durdurmaya çalıştı. Olay yerine gelen bekçiler, kavgayı güçlükle ayırdı. Bacağından ve elinden yaralanan Mustafa K. için ambulans çağrıldı. Tedavi altına alınan Mustafa K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DEHŞET KAMERADA

Bıçaklama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir çocukla, kadının saldırgana engel olma çabaları da görülüyor.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan burada gözaltına alınan şüphelinin, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Gökay A., bugün 'kasten yaralama' suçundan tekrar gözaltına alındı. Şüphelinin karakoldaki ifade işlemleri devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Metrobüs, Avcılar, Çocuk, Güncel, Haber

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