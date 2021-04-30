(Ek bilgiyle) KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KİREÇ YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ
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(Ek bilgiyle) KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KİREÇ YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

(Ek bilgiyle) KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KİREÇ YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ozan URAL-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN-Zeki GÜNAL-Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHAKuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR, önce köprünün ayağına çarptı ardından da devrildi.

Ozan URAL-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN-Zeki GÜNAL-Ali Kerem BENGİ  / İstanbul DHA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR, önce köprünün ayağına çarptı ardından da devrildi. Kaza nedeniyle Edirne istikameti tamamen trafiğe kapandı.

Kaza saat 06.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti, Uskumruköy Mevkii'nde bulunan köprünün altında meydana geldi. İddiaya göre 51 KJ 169 plakalı kireç yüklü TIR'ın sürücüsü Erhan A. henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Köprünün ayağına çarpan TIR devrildi. Sürücü Erhan A. araçta sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCE BİR SAATTE KURTARILABİLDİYola devrilen TIR'ın kupasında sıkışan Erhan A., itfaiye ve sağlık ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EDİRNE İSTİKAMETİ TAMAMEN TRAFİĞE KAPANDIKöprünün ayağına çarptıktan sonra yola devrilen TIR nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti tamamen trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, yapılan çalışmaların ardından kademeli olarak trafiğe açıldı.

Görüntü dökümü-HAVADAN GÖRÜNTÜLER-Kaza yeri-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Sağlık görevlilerinin çalışması-Jandarma ekiplerinin çalışması-Araçta sıkışan sürücünün çıkarılması-Sürücünün ambulansa alınması-Oluşan trafik

-Genel ve detay görüntüler


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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