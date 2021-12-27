(Ek bilgiyle) Küçükçekmece'de arkadaşlarının konvoyuna eşlik ettiler

KÜÇÜKÇEKMECE'de polis ekipleri, mesai arkadaşlarının düğünden sonraki konvoyuna bir süre eşlik etti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler dün saat 18.30 sıralarında Halkalı Caddesi'nde kayda alındı. 3 polis aracı mesai arkadaşlarının düğünden sonra oluşturdukları konvoya bir süre eşlik etti. Konvoy bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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