(Ek bilgiyle) Küçükçekmece'de arkadaşlarının konvoyuna eşlik ettiler - Haberler
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(Ek bilgiyle) Küçükçekmece'de arkadaşlarının konvoyuna eşlik ettiler

(Ek bilgiyle) Küçükçekmece'de arkadaşlarının konvoyuna eşlik ettiler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de polis ekipleri, mesai arkadaşlarının düğünden sonraki konvoyuna bir süre eşlik etti.

KÜÇÜKÇEKMECE'de polis ekipleri, mesai arkadaşlarının düğünden sonraki konvoyuna bir süre eşlik etti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler dün saat 18.30 sıralarında Halkalı Caddesi'nde kayda alındı. 3 polis aracı mesai arkadaşlarının düğünden sonra oluşturdukları konvoya bir süre eşlik etti. Konvoy bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


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