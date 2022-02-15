(Ek bilgiyle) 'Kanserle mücadele derneği' süsü verip uyuşturucu hazırladılar

ATAŞEHİR'de park halindeki bir minibüste uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 'kanserle mücadele derneği' adı altında kurdukları sahte bir dernekte, "Pascal Afiyetler Diler" yazılı uyuşturucu paketleri hazırladığı tespit edildi.

Polis, Ataşehir Yenişehir Mahallesi Kağnıcı Yolu Caddesi üzerinde park halinde bulunan minibüste uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, minibüsün depo ve uyuşturucu madde satış noktası olarak kullanıldığını tespit etti. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, park halinde bulunan minibüsün yanına bir başka araçla gelen uyuşturucu satıcılarının araçtan paketler aldığını gördü.

SAHTE DERNEKTE PAKETLEDİLER

İŞ YERİ GÜNDÜZLERİ KAPALI AKŞAM VE GECE AÇIK

Mahallede oturan Özlem K. "Gençler kitap okuyor. Bir veya iki kere de polis geldi ne yapıyorsunuz diye. Orada 14, 15 yaşlarında ve 18 yaşında çocuklar var. Akşamları 20.30 veya 21.00 gibi geliyorlar. Gece 01.00 kadar içeride oturuyorlar. Gündüz kapalı. Akşam ve gece açık içeride 10 veya 15 kişi oluyor." dedi. İsmini vermek istemeyen bir vatandaş 'Orada poşet görüyordum kutuların içerisinde araba geliyordu. İçeride gençler doluydu. Bir hafta da bir, ya da iki hafta da bir açıyorlardı.