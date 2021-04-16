(Ek bilgiyle) İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu
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(Ek bilgiyle) İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

(Ek bilgiyle) İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yaptıkları görüşmeler sonrasında koronavirüs önlemi olarak AVM, cadde mağazaları ile semt dükkanlarının saat 17.30'da kapanacağını açıkladı.

 İSTANBUL Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yaptıkları görüşmeler sonrasında koronavirüs önlemi olarak AVM, cadde mağazaları ile semt dükkanlarının saat 17.30'da kapanacağını açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Avdagiç, "İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır. Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz." dedi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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