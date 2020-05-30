(ek bilgiyle) İSKİ'nin bahçesinde dikkat çeken araçlar havadan görüntülendi EYÜPSULTAN'da bulunan İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesine dizilen çok sayıda araç dikkat çekti.

EYÜPSULTAN'da bulunan İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesine dizilen çok sayıda araç dikkat çekti.

İSKİ'nin Eyüpsultan'da bulunan genel merkezi bahçesine ve çevresine yeni araçlar dizilmeye başlandı. Çok sayıda araç havadan da görüntülendi. İSKİ'nin daha önce kiraladığı 750 hizmet aracının, kiralama süresi dolduğu için bahçeye toplandığı belirtiliyor. Araçları kiralayan firma ile yeni sözleşme imzalandığını öğrenilirken aynı araçların hizmete devam edeceğini kaydedildi.

Kaynak: DHA